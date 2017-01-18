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Генменеджеры клубов Евролиги считают, что Теодосич станет MVP сезона

18 января 2017, среда. 15:48. Баскетбол
Генеральные менеджеры команд, участвующих в Евролиге, считают, что самым ценным игроком турнира по итогам текущего сезона станет разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич. Согласно опросу, данные которого приводит официальный сайт Евролиги, 62,5% респондентов выразили уверенность в том, что звание MVP достанется Теодосичу.

На втором месте по итогам опроса оказался одноклубник Теодосича Нандо де Коло, за которого проголосовали 18,7% людей, принявших участие в опросе.

Также Теодосич был признан лучшим ассистентом (81,25% голосов), лучшим разыгрывающим защитником 56,25% и игроком, обладающим лучшим баскетбольным IQ — 62,5%.

Звание лучшего атакующего защитника разделили Нандо де Коло и игрок УНИКСа Кит Лэнгфорд, набравшие в соответствующем опросе по 31,25% голосов.
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС ПБК ЦСКА Кит Лэнгфорд Милош Теодосич Нандо де Коло
Новости. Баскетбол
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