Обрадович: «Локомотив» уверенно вышел на первую четверть, и она стала решающей

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал победу подопечных над «Фуэнлабрадой» (86:61) в Еврокубке.«Мы добились удовлетворительного результата, потому что «Фуэнлабрада» — очень талантливая команда. В её составе есть молодые игроки, у которых светлое будущее, поэтому и у нашего соперника тоже будущее есть.Первая четверть стала решающей, мы вышли на неё с уверенностью, а «трёхи» Дженнинга направили игру в выгодное нам русло. Я бы мог, наверное, пожаловаться только на подборы в нападении, которые делала сегодня «Фуэнлабрада», но это всё, на что я могу сетовать. Я не люблю проигрывать даже одну четверть, а мы сегодня проиграли третью, но нам забили всего 61 очко, а это неплохой показатель нашей защиты», — цитирует Обрадовича сайт клуба.