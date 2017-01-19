Роулэнд: «Ульм» отчаянно боролся с «Химками» за победу

Защитник «Химок»отметил старание, с которым немецкий «Ульм» сопротивлялся подмосковной команде. Встреча завершилась победой «Химок» — 95:90.«Ульм» – опасная команда, которая отчаянно боролась за победу. Мы знали, что они будут биться на своей площадке, и все видели, как быстро они умеют играть. Всякий раз, когда мы вели «+7» или больше, сопернику требовалась лишь минута, чтобы сравнять счёт, а затем захватить лидерство. Однако мы понимали, что нужно сильно играть все сорок минут, и мы это сделали, оставаясь в игре до самого конца.Я хотел помочь своей команде, насколько это возможно и, к счастью, мне это удалось: я поймал ритм, выйдя на площадку в концовке. Мы должны продолжать работать и играть ещё лучше. Не всегда наша игра будет безупречной, однако только усердная работа поможет нам избавиться от ошибок», — приводит слова Роулэнда сайт клуба.