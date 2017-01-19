40 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанёс разгромное поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 121:100.
Ключевой стала третья четверть игры, в которой подопечные Стива Керра добыли преимущество «+15». В заключительном отрезке баскетболисты «Уорриорз» укрепили своё лидерство и довели встречу до победы.
Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант, набравший 40 очков. В составе «Тандер» стоит выделить Расселла Уэстбрука, оформившего трипл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.