40 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанёс разгромное поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 121:100.Ключевой стала третья четверть игры, в которой подопечныедобыли преимущество «+15». В заключительном отрезке баскетболисты «Уорриорз» укрепили своё лидерство и довели встречу до победы.Самым результативным игроком матча стал, набравший 40 очков. В составе «Тандер» стоит выделить, оформившего трипл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.