Трипл-дабл Казинса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Индианой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» в гостях победил «Сакраменто Кингз» со счётом 106:100.Калифорнийцы отлично провели первую половину встречи, добыв преимущество «+19». После перерыва «Кингз» проиграли обе четверти, позволив сопернику захватить лидерство и в итоге выиграть матч.Центровой «Сакраменто»оформил дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. В составе победителей стоит выделить, которые набрали соответственно 22 и 24 очка.