МСБЛ и «ВТБ Арена парк» проведут стритбольный турнир, посвящённый Дню студента

«ВТБ Арена парк» и Международная студенческая баскетбольная лига (МСБЛ) организуют традиционный стритбольный турнир «VTB Arena Open», посвящённый Дню студента. Второй год подряд он проводится в формате 3х3.
Главным призом для победителей турнира станут билеты на «Финал четырёх» Евролиги, который в этом году состоится в Стамбуле. Наряду со студенческим пройдет и VIP турнир с участием политиков, бизнесменов, звёзд спорта и шоу-бизнеса, актёров и музыкантов. В прошлом году участниками студенческого баскетбольного праздника стали Аркадий Дворкович, Андрей Кириленко, Александр Новак, Андрей Воронцевич, Гоша Куценко, Алексей Немов, Андрей Сильнов, Лазарь Папандопуло, Алексей Саврасенко и другие.
«Прошлогодний турнир, прошедший в интереснейшей борьбе и изобиловавший красивыми и эффектными моментами, подаривший зрителям массу положительных эмоций, доказал, что мы угадали с новым форматом его проведения. Получился настоящий баскетбольный праздник студентов – бывших, нынешних, будущих. Надеемся, что такая же праздничная атмосфера будет царить на баскетбольной площадке и на этот раз!» – отметил глава МСБЛ, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.