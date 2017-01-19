Итудис: «Бамберг» — амбициозная команда, и её амбиции оправданны

Главный тренер ЦСКАдал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Бамбергом», который состоится 19 января в Москве.«Брозе» – хорошая, амбициозная, умная команда. Амбиции соперников оправданны, они доказываются хорошей клубной организацией, составом, качеством игроков и всей команды. Их не назовёшь средней командой, которая способна справиться – и уже справлялась – с большими европейскими клубами. Но у нас тоже очень хорошая, амбициозная, чемпионская команда, и нам надо подойти к игре очень серьёзно, со стопроцентными концентрацией и настроем», — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.