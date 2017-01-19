С. Карасёв: задевает, когда говорят, что я пошёл по лёгкому пути, уехав из США

Защитник «Зенита»рассказал о своём возвращении в Россию.«Задевают ли меня разговоры о том, что я вернулся в Россию, потому что провалился в НБА? Безусловно, задевают. Любого заденет, ведь говорят, что я пошёл по лёгкому пути. У меня иное мнение, ведь остаться сидеть на «банке» – ещё более лёгкий путь. Ну, пробыл бы я там год-другой, ничего бы не выгорело, и говорили бы мне то же самое. Я для себя решил, что лучше уехать в Европу, вернуть то чувство, с которым я уезжал.Считаю ли я, что зря потратил время? Я бы не сказал, что потеряно три года, но, стоит признать, без игровой практики уходит уверенность. Поэтому не сразу пришёл в себя, чтобы прийти в оптимальные кондиции, потребовалось некоторое время», – рассказал Карасёв в интервью «Чемпионату».