Защитник «Самары» Головин удивился туалету на арене в Иркутске

Защитник клуба Суперлиги «Самара»удивился туалету в гостевой раздевалки Дворца спорта «Труд» в Иркутске, куда «Самара» приехала на матч с местным клубом «Иркут».Матч завершился победой «Самары» со счётом 70:66, а сам Головин набрал 20 очков, совершил 10 подборов и 3 передачи. После этой игры «Самара» сравнялась с «Иркутом» по числу побед и отобрала у него третье место в таблице за счёт меньшего числа поражений.