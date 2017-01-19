Итудис: в матче с «Бамбергом» ЦСКА доминировал и показал лучший баскетбол

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды в матче Евролиги против «Бамберга» (85:64).“Сегодня мы были сильнее – доминировали и показали лучший баскетбол. Это легко можно описать статистикой, например, рейтингом полезности. Мне понравилось, как мы сражались против амбициозной команды с очень хорошим тренером, великолепной организацией и хорошими игроками. Эта наша четвёртая удачная игра подряд. Хочу отметить, что мы здорово сыграли в защите против одной из лучших атакующих команд Евролиги, позволив им набрать всего 64 очка.В нападении также всё было неплохо: в первой половине атаковали со средней дистанции с процентом 92, а затем поддерживали набранный темп во второй. 26 передач, 5 блок-шотов – также хорошие показатели. Конечно, нас расстраивает большое количество потерь, но в баскетболе нет ничего идеального – это спорт ошибок. Кто делает меньше ошибок, тот и побеждает”, — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.