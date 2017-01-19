Курбанов: думаю, уже можно сказать, что ЦСКА преодолел небольшой кризис

Форвард ЦСКАсчитает, что команда преодолела кризис, уступив ранее в трёх матчах кряду. Игрок поделился мыслями после победы над «Бамбергом» в Евролиге (85:64).«Думаю, уже можно сказать, что мы преодолели небольшой кризис, хотя по-прежнему есть над чем работать. Не знаю, в чем была причина тех трёх поражений. Может, где-то недооценили соперников, и они нас наказали в концовках. Но это уже пройденный этап, из которого мы извлекли максимум полезного. Наше собрание после поражения в Мадриде пошло всем нам на пользу, пусть и повод был негативным. Но, наверное, без этого больших побед и не достичь. Приятно, что большинство генеральных менеджеров Евролиги по-прежнему считают нас фаворитами, но всё будет зависеть только от нас», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.