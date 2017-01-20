Мудиай: по-моему, Попович просто не хотел работать на матче с «Денвером»

Разыгрывающий «Денвер Наггетс»с юмором прокомментировал удаление главного тренера «Сан-Антонио Спёрс»за споры с арбитрами в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.«Было так забавно наблюдать за гневом Поповича, что я невольно спародировал жест судьи, означающий технический фол. По-моему, он просто не хотел работать сегодня и потому спровоцировал своё удаление. Только не подумайте, что моё веселье означает неуважение к Грегу. Он один из лучших тренеров мира. Попович очень нравится мне. Я часто общался с Ларри Брауном, а Грег один из его лучших друзей. Так что я немного знаю его», – цитирует Мудиая ESPN.Встреча завершилась поражением «Денвера» со счётом 104:118.