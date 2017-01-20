Елена Баранова: российскому баскетболу необходим жёсткий лимит на легионеров

Олимпийская чемпионкавысказала мнение о лимите на легионеров в женском баскетболе.«Два легионера в команде – вполне достаточно. Иначе выходит, что за свои деньги мы тренируем своих же соперников. Когда в 1997 году я приехала в WNBA, это была полулюбительская лига, многие игроки не соответствовали высокому уровню. Прошло 20 лет, лига сделала мощнейший скачок и стала суперпрофессиональной. В том числе и благодаря России. Наши клубы переманивают в свои ряды лучших игроков: американок, испанок, француженок… Им доверяют большое количество игрового времени, а наши баскетболистки полируют скамейку запасных или подносят снаряды. Получается парадокс: российские клубы – одни из сильнейших в Европе, а сборная не может отобраться на Олимпиаду. Для чего всё это делается? Я играла в российском клубе, куда попадали игроки и тренеры только от одного агента. Остальным путь в команду был заказан или надо было перейти под патронаж этого агента. Бывает, в контрактах прописываются одни суммы, а на руки человек получает гораздо меньше. И зачастую это – бюджетные деньги. А потом рассказывают, что берут иностранцев, потому что в России нет игроков. На самом деле их полно, но на них много не заработать. Наши спортсмены выигрывают молодежные первенства Европы, завоёвывают медали молодёжных первенств мира, потом присаживаются на скамеечку и пропадают. Я уже не говорю о том, что иностранные игроки не платят налогов в наш бюджет и занимают наши рабочие места… С какой стороны ни посмотреть, жёсткий лимит на легионеров — это необходимость», – цитируют Баранову «Известия».