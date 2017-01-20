НБА рассмотрит жёсткий фол Пачулии на Уэстбруке и комментарии последнего

НБА планирует рассмотреть эпизод поединка между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс», в котором центровойжёстко сфолил на, опрокинув его на паркет, а затем демонстративно стоял над лежащим соперником, сообщает ESPN. Также внимание уделят послематчевым комментариям Уэстбрука, в которых он пообещал отомстить обидчику. При этом лига не намерена налагать санкции на игроков. Политика НБА заключается в том, чтобы оценить общие последствия этого инцидента.