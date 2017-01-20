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НБА рассмотрит жёсткий фол Пачулии на Уэстбруке и комментарии последнего

20 января 2017, пятница. 13:20. Баскетбол
НБА планирует рассмотреть эпизод поединка между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс», в котором центровой Заза Пачулия жёстко сфолил на Расселле Уэстбруке, опрокинув его на паркет, а затем демонстративно стоял над лежащим соперником, сообщает ESPN. Также внимание уделят послематчевым комментариям Уэстбрука, в которых он пообещал отомстить обидчику. При этом лига не намерена налагать санкции на игроков. Политика НБА заключается в том, чтобы оценить общие последствия этого инцидента.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Заза Пачулия Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
20 января 2017, пятница
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