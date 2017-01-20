Де Коло: готов побороться в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Лиги ВТБ

Защитник ЦСКАрассказал, что готов принять участие в конкурсах во время Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Игра состоится 11 февраля в Сочи.«Конечно, приятно попасть в число участников Матча всех звёзд. В прошлом я играл на Матче звёзд во Франции, это было здорово. Я был молод, и для меня было большой честью выйти на площадку вместе с главными звёздами лиги. Пока не знаю, чего ожидать, буду ли участвовать в конкурсах. В принципе я готов побороться за победу в конкурсе трёхочковых, почему бы и нет? Не знаю, кто будет главным фаворитом — в Лиге ВТБ много хороших снайперов, Милош Теодосич точно будет претендовать на победу в случае участия», — приводит слова де Коло «Р-Спорт».