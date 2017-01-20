«Атланта» изучала возможность обмена Ховарда в «Нью-Орлеан»
20 января 2017, пятница. 18:12.
Баскетбол
Клуб НБА «Атланта Хоукс» рассматривал возможность обмена центрового Дуайта Ховарда
в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ESPN. По информации источников в лиге, команды даже провели предварительные переговоры о возможном обмене, однако «Хоукс» впоследствии вышли из переговорного процесса. Неизвестно, насколько сильно «Нью-Орлеан» был заинтересован в Ховарде, однако отмечается, что внутри команды не было единодушной поддержки идеи приобретения центрового «Атланты».