«Атланта» изучала возможность обмена Ховарда в «Нью-Орлеан»

Клуб НБА «Атланта Хоукс» рассматривал возможность обмена центровогов «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ESPN. По информации источников в лиге, команды даже провели предварительные переговоры о возможном обмене, однако «Хоукс» впоследствии вышли из переговорного процесса. Неизвестно, насколько сильно «Нью-Орлеан» был заинтересован в Ховарде, однако отмечается, что внутри команды не было единодушной поддержки идеи приобретения центрового «Атланты».