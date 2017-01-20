16 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от проигрыша «Дарушшафаке» в Евролиге

В Стамбуле состоялся матч 18-го тура регулярного сезона Евролиги, в рамках которого «Дарушшафака Догуш» на своём паркете принимала казанский УНИКС. По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 71:64. На большой перерыв УНИКС ушёл с преимуществом в одно очко, однако после третьей равной четверти хозяевам удалось вырвать победу в заключительном отрезке встречи.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Дарушшафаки» Адриен Морман, набравший 17 очков. У казанцев отличился Кит Лэнгфорд, который принёс команде 16 очков.