20 января Пау Газолю прооперируют сломанную руку

Центровой «Сан-Антонио Спёрс»перенесёт операцию на кисти 20 января. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриан Войнаровски.«Окончательные сроки возвращения Газоля на паркет не определены», — отметил Войаровски.Игрок получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», столкнувшись с партнёром по команде, атакующим защитником Кайлом Андерсоном.В текущем сезоне Газоль набирает 11,7 очка, делает 7,9 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за 26 минут игры.