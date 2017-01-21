Блатт: Клайберн невероятно сыграл против лучшего снайпера Евролиги Лэнгфорда

Главный тренер «Дарушшафаки»прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (71:64) в матче Евролиги, состоявшемся 20 января в Стамбуле…«Команда Евгения Пашутина проделала огромную работу, она заставила нас играть в их баскетбол — медленный баскетбол. Я счастлив за успехи Пашутина, но нам тоже нужна была победа. И в последней четверти мы играли так, как должны, чтобы победить.Мы не играли 8 дней, и это не пошло нам на пользу. Когда ты часто играешь, то всё идет само по себе, как по течению. А сегодня мы не могли поймать привычный ритм, но УНИКС играл в таком темпе против многих топовых команд Евролиги и побеждал их. Так что давайте решим, что стакан наполовину полон. Всё-таки мы победили", — добавил тренер турецкой команды.Уилл Клайберн невероятно сыграл против Кита Лэнгфорда, лучшего снайпера Евролиги. Он заставил его трудиться, чтобы получить возможность для броска. У него почти не было свободных бросков, его не пускали к кольцу. И когда Кит забивает 4 броска с игры из 18, это не происходит само по себе. Это явно заслуга его опекуна», — приводит слова Блтта «Р-Спорт».