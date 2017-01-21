Пашутин: УНИКС слишком меленно начал вторую половину матча, это было ошибкой

Главный тренер УНИКСапрокомментировал поражение от «Дарушшафаки» (64:71) в матче Евролиги, состоявшемся 20 января в Стамбуле.«Была тяжёлая игра для УНИКСа. Мы с первых минут хотели контролировать игру, но не смогли надёжно защищаться. Только со второй четверти у нас появилась энергия, агрессия, удалось сдержать снайперов «Дарюшафаки». Но мы медленно начали третью четверть — это была наша ошибка. Стали играть неорганизованно в обороне, позволили сопернику выиграть щит с большим преимуществом. Даже если соперник мазал, он брал подбор и забивал с фолом.Промазанные штрафные — это вопрос психологии и концентрации. Не сказал бы, что мы не были сконцентрированными, но эти промахи могут стоить победы. С нами такое уже случалось в этом сезоне, сегодня опять это было нашим недостатком», — цитирует Пашутина «Р-Спорт».