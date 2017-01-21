«Атланта» победила «Чикаго», «Мемфис» справился с «Сакраменто»

«Атланта Хоукс» обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Филипс-Арене» в Атланте и закончилась со счётом 102:93 в пользу хозяев.
Отметим, что по ходу матча преимущество «Хоукс» достигало 34 очков, однако «Буллз» в концовке смогли навязать сопернику борьбу, сократив разрыв до "-7". Тем не менее «Атланта» удержала победу. Самым результативным в составе «Хоукс» стал Деннис Шрёдер, набравший 25 очков. У «Буллз» 19 очков заработал Джимми Батлер.
В ещё одном матче «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке переиграл «Сакраменто Кингз» — 107:91. У победителей 28 очков набрал Марк Газоль, Зак Рэндольф оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов). У «Сакраменто» 19 очков и 10 подборов в активе Демаркуса Казинса.