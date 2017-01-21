«Лейкерс» обыграли «Индиану», у Мозгова — 4 очка и 11 подборов

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 108:96 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Лу Уильямс, набравший 27 очков. Ещё 16 очков в активе Джулиуса Рэндла. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 24 минуты, набрал 4 очка, сделал 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, поставил 2 блок-шота и совершил 4 потери. У «Индианы» 21 очко набрал Пол Джордж, 20 — Эл Джефферсон.
Благодаря этой победе «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений.