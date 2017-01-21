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«Лейкерс» обыграли «Индиану», у Мозгова — 4 очка и 11 подборов

21 января 2017, суббота. 09:04. Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 108:96 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Лу Уильямс, набравший 27 очков. Ещё 16 очков в активе Джулиуса Рэндла. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 24 минуты, набрал 4 очка, сделал 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, поставил 2 блок-шота и совершил 4 потери. У «Индианы» 21 очко набрал Пол Джордж, 20 — Эл Джефферсон.

Благодаря этой победе «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений.
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2017, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
108 : 96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Уильямс - 27, Рэндл - 16, Янг - 15, Ингрэм - 15, Кларксон - 12, Блэк - 8, Кальдерон - 7, Зубац - 4, Мозгов - 4, Уорлд Пис, Нэнс, Расселл, Денг, Уэртас, Робинсон
Индиана Пэйсерс: Джордж - 21, Джефферсон - 20, Тёрнер - 15, Тиг - 11, Янг - 9, Робинсон - 6, Майлс - 6, Брукс - 3, Нианг - 2, Серафен - 2, Эллис - 1, Стаки, Аллен, Кристмас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс Тимофей Мозгов НБА
Новости. Баскетбол
21 января 2017, суббота
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