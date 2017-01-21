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Аарон Гордон завершил аллей-уп Огастина эффектным реверс-данком
21 января 2017, суббота. 12:00.
Баскетбол
Форвард «Орландо Мэджик»
Аарон Гордон
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (112:96) исполнил эффектный реверс-данк после наброса защитника
Ди Джей Огастина
.
Гордон провёл на паркете 32 минуты, собрав коллекцию из 17 очков, 8 подборов, 3 результативных передач и 2 перехватов.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Орландо Мэджик
Аарон Гордон
Ди Джей Огастин
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