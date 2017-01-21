Шталбергс: игроки «Нижнего Новгорода» постараются удивить ВЭФ

Главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился ожиданиями от предстоящего поединка Единой лиги ВТБ против ВЭФа.«В этом сезоне ВЭФ нашёл идеальный баланс между опытом и юношеским азартом. Команда реально претендует на выход в плей-офф, а значит является нашим прямым конкурентом. На этой неделе для нас было важно хорошо отдохнуть, поскольку две игры за три дня отняли много сил, а затем качественно потренироваться перед матчем.После последнего поражения в команде состоялся серьёзный разговор, по итогам которого мы приняли решение поменять ряд аспектов в нашей игре. Конечно, за пару дней сделать это сложно, но в субботу мы постараемся удивить рижский ВЭФ», – приводит слова Шталбергса официальный сайт «Нижнего Новгорода».