24 очка Тулсона помогли «Зениту» разгромить «Астану»

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» в гостях разгромил «Астану» со счётом 105:82.Подопечныеуже в первой четверти сумели добыть преимущество «+8». Ещё лучше «Зенит» провёл второй отрезок встречи, увеличив лидерство на 11 баллов. После перерыва клуб выиграл обе четверти и обеспечил себе крупную победу.Результативным игроком матча стал защитник «Зенита», набравший 24 очка. В составе хозяев стоит выделить, который записал в свой актив 22 очка.