Шталбергс: многие игроки «НН» испытывают проблемы со здоровьем

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение команды в матче Лиги ВТБ с ВЭФом (74:81).«Все итоги видны в протоколе – мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы в наших руках. При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Нашему новичку — Дижону Томпсону — сегодня было непросто, поскольку он присоединился к нам только на этой неделе и успел провести одну командную тренировку. Сыграл роль и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности», — приводит слова Штарбергса официальный сайт турнира.