Трушкин: сейчас это не тот «Локо», который уступал «Енисею» на старте сезона

Форвард «Енисея»поделился комментарием о будущем матче своей команды против «Локомотива-Кубань» в Лиге ВТБ. Игра начнётся в 15:10 мск 22 января.«Нам предстоит играть уже не с тем «Локомотивом», с которым мы встречались на старте чемпионата и который побеждали. Сейчас у соперника длинная серия побед, а вот мы, напротив, не показываем стабильной игры. Среди сильных сторон «Локо» выделю хорошую, широкую ротацию, а также большое количество игроков, которые способны в одиночку решить игровой эпизод. Но матч всё же будет у нас дома, поэтому мы сделаем всё, чтобы порадовать своих болельщиков хорошей игрой. Сделаем всё для победы», — приводит слова Трушкина официальный сайт «Локомотива-Кубань».