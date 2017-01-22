А. Томас повторил феноменальное достижение Л. Бёрда, Д. Хавличека и П. Пирса

Разыгрывающий «Бостон Селтикс», набрав 41 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», довёл среднюю результативность в пяти последних поединках до 36,2 очка. Таким образом, он стал лишь третьим баскетболистом в истории «Бостона», сумевшим записать в актив как минимум 35 очков в среднем за игру по итогам отрезка в пять встреч. Ранее это удавалось только Ларри Бёрду, Джону Хавличеку и Полу Пирсу.Средняя результативность Томаса в нынешнем сезоне составляет 28,7 очка.