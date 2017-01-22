Кавай Леонард установил личный рекорд результативности, набрав 41 очко

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс»установил личный рекорд результативности в карьере, набрав 41 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». Он реализовал 12 из 22 бросков с ближней и средней дистанций, три из восьми трёхочковых и восемь из восьми штрафных.Таким образом, форвард стал пятым баскетболистом лиги, который впервые записал в актив как минимум 40 очков, играя против Леброна Джеймса. Ранее это удалось Виктору Оладипо, Джеффу Грину, Полу Миллсэпу и Ричарду Джефферсону.