Казинс: стоя аплодирую судьям, зафиксировавшим мой фол, блестящая работа

Центровой «Сакраменто Кингз»с сарказмом прокомментировал решение арбитров, зафиксировавших с его стороны спорный фол в напряжённой концовке матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз».«Думаю, судьи приняли абсолютно правильное решение. Блестящая работа бригады арбитров. Язык не повернётся пожаловаться. Они заслуживают больших похвал за то, как прекрасно обслуживают такие поединки. Арбитрам не отдают должного почтения. Так что я, стоя, аплодирую им», – цитирует Казинса ESPN.Встреча завершилась поражением «Сакраменто» со счётом 99:102.