Стэн ван Ганди: «Детройт» не будет менять Реджи Джексона на Рики Рубио

Главный тренер и президент «Детройт Пистонс»утверждает, что обмен разыгрывающегов «Миннесота Тимбервулвз» нане состоится.«Я отправил Джексону смс «Это безумный сезон, но мы не будем менять тебя на Рубио». Обычно я не комментирую подобные слухи, но информация просочилась и обеспокоила агента игрока настолько, что он позвонил мне. Не отрицаю, что переговоры были. Они идут постоянно. Но на такую сделку мы точно не пойдём», – передаёт слова ван Ганди ESPN.