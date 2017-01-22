Стэн ван Ганди: «Детройт» не будет менять Реджи Джексона на Рики Рубио

Главный тренер и президент «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди утверждает, что обмен разыгрывающего Реджи Джексона в «Миннесота Тимбервулвз» на Рики Рубио не состоится.
«Я отправил Джексону смс «Это безумный сезон, но мы не будем менять тебя на Рубио». Обычно я не комментирую подобные слухи, но информация просочилась и обеспокоила агента игрока настолько, что он позвонил мне. Не отрицаю, что переговоры были. Они идут постоянно. Но на такую сделку мы точно не пойдём», – передаёт слова ван Ганди ESPN.