Рубио пропустит матч с «Денвером» по личным причинам

Разыгрывающий «Миннесота Тимбервулвз»покинул расположение команды, сообщает ESPN. Игрок не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», но должен вернуться после него. Рубио не играл во второй половине предыдущего поединка с «Лос-Анджелес Клипперс» из-за болей в бедре. В последнее время организация активно ищет варианты его обмена.В нынешнем сезоне защитник набирает по 7,7 очка, совершает по 3,9 подбора и отдаёт по 7,9 передач за 32 минуты в среднем за игру.