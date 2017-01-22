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175 лет назад 2016
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Попович: НБА нужно увеличить штрафы для тренеров за выход на площадку

22 января 2017, воскресенье. 15:34. Баскетбол
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказал мнение об инциденте, в котором ассистент наставника «Вашингтон Уизардс» Сидни Лоу получил штраф в $ 5 тыс., а вся организация дополнительно – $ 15 тыс. за то, что он перешёл границы площадки и выкрикивал указания во время последней атаки соперника в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».

«Думаю, «Уизардс» слишком легко отделались. А что, если бы в той атаке на кону был исход серии плей-офф? За это могли бы уволить тренера «Никс». И это стоит всего $ 5 тыс. или $ 15 тыс?
Вот если бы штраф за такие выходки для для организации составлял $ 250 тыс., а для нарушителя лично – $ 50 тыс. или $ 75 тыс., все бы сидели тихонько своих на скамейках», – цитирует Поповича San Antonio Express News.
Источник: San Antonio Express-News Сообщить об ошибке
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Грег Попович
Новости. Баскетбол
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