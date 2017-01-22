Попович: НБА нужно увеличить штрафы для тренеров за выход на площадку

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»высказал мнение об инциденте, в котором ассистент наставника «Вашингтон Уизардс» Сидни Лоу получил штраф в $ 5 тыс., а вся организация дополнительно – $ 15 тыс. за то, что он перешёл границы площадки и выкрикивал указания во время последней атаки соперника в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».«Думаю, «Уизардс» слишком легко отделались. А что, если бы в той атаке на кону был исход серии плей-офф? За это могли бы уволить тренера «Никс». И это стоит всего $ 5 тыс. или $ 15 тыс?Вот если бы штраф за такие выходки для для организации составлял $ 250 тыс., а для нарушителя лично – $ 50 тыс. или $ 75 тыс., все бы сидели тихонько своих на скамейках», – цитирует Поповича San Antonio Express News.