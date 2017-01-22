Трёхочковый Дженнинга принёс победу «Локо» над «Енисеем» за секунду до конца

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете уступил «Локомотиву-Кубань» из Краснодара в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:86.«Локомотив-Кубань» выиграл первую и третью четверти, но концовка матча была за хозяевами паркета. Игра шла к победе «Енисея», но за секунду до конца матча защитникреализовал трёхочковый бросок и вывел «Локо» в лидеры.Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Локомотива-Кубань». Он набрал 26 очков, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.