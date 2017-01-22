Школьник исполнил баззер-биттер через всю площадку и перевёл игру в овертайм

В США игроку школьной команды «Нью Фэйрфилд» Бретту Теналье удалось реализовать бросок через всю площадку. В матче с командой школы «Баннелл» команда Тенальи уступала три очка на последней секунде, и игрок «Баннелла» исполнял штрафной. Бросок был неточен, Теналья забрал подбор и бросил мяч в сторону кольца соперника — бросок оказался точен, и встреча перешла в овертайм.
Отметим, что баззер-биттер Тенальи не спас его команду от поражения — в овертайме команда «Баннелл» оказалась сильнее.
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