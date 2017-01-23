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М. Браун: в Европе много экшена, а в США многое решается в игре один на один

23 января 2017, понедельник. 00:41. Баскетбол
Защитник «Химок» Маркел Браун рассказал об отличиях европейского и американского баскетбола.

«Я многому научился за это время. Европейский баскетбол сильно отличается от НБА, однако мы выступаем в одной из топовых лиг Европы. Рад, что играю за «Химки». Все мы проделали большую работу, чтобы построить нужную «химию» и найти свой стиль. Для меня это отличный опыт.

Наверное, [самым сложным было. — Прим. „Чемпионата“] выучивание новых правил, отличных от тех что приняты в НБА, а также приспособление к другому игровому стилю. В Европе много экшена, защитных построений, тогда как в Штатах многое решается в игре один на один. В Европе баскетбол – полностью командный вид спорта, многие игроки имеют хорошие физические данные», — цитирует Брауна сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Маркел Браун
Новости. Баскетбол
23 января 2017, понедельник
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