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175 лет назад
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Единая лига ВТБ опубликовала проморолик к Матчу звёзд—2017
23 января 2017, понедельник. 18:43.
Баскетбол
Единая лига ВТБ опубликовала официальный проморолик к грядущему Матчу звёзд, который пройдёт в Сочи 11 февраля.
В Матче звёзд встретятся команды «Звёзды России» и «Звёзды мира». Ранее были названы
составы команд
.
Если видео у вас не отображается, вы можете посмотреть его, перейдя
по ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Единая лига ВТБ
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