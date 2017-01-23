А. Томас: чувствую себя лучшим игроком в мире

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»назвал себя лучшим баскетболистом мира.«Я не хочу быть высокомерным, но чувствую себя лучшим игроком в мире. Всё дело в работе, которую ты проделываешь. Если у тебя нет такого ощущения — ты обманываешь себя», — приводит слова Томаса SLAM Online.В нынешнем сезоне Томас набирает в среднем 29,2 очка, 6,0 передачи и 2,8 подбора за игру, занимая в лиге второе место по результативности. Тем не менее он не попал в стартовую пятёрку Восточной конференции на Матч звёзд.