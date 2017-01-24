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Теодосич пропустит матч с «Жальгирисом»

24 января 2017, вторник. 00:52. Баскетбол
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич не примет участия в матче Евролиги с литовским «Жальгирисом», который пройдёт 24 января в Каунасе. Сербский защитник продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

В этом матче ЦСКА также не поможет Павел Коробков, который восстанавливается после операции на колене.

На данный момент ЦСКА возглавляет таблицу регулярного первенства Евролиги, имея 14 побед в 18 матчах. «Жальгирис» с шестью победами идёт на 14-м месте. Матч команд в Москве завершился со счётом 95:86 в пользу ЦСКА.
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
БК Жальгирис ПБК ЦСКА Милош Теодосич
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