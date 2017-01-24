Теодосич пропустит матч с «Жальгирисом»

Разыгрывающий ЦСКАне примет участия в матче Евролиги с литовским «Жальгирисом», который пройдёт 24 января в Каунасе. Сербский защитник продолжает восстанавливаться после травмы ноги.В этом матче ЦСКА также не поможет, который восстанавливается после операции на колене.На данный момент ЦСКА возглавляет таблицу регулярного первенства Евролиги, имея 14 побед в 18 матчах. «Жальгирис» с шестью победами идёт на 14-м месте. Матч команд в Москве завершился со счётом 95:86 в пользу ЦСКА.