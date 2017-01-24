Итудис: ожидаю тяжёлой игры с «Жальгирисом»

Главный тренер ЦСКАдал комментарий в преддверии матча Евролиги с «Жальгирисом», который пройдёт 24 января.«Жальгирис» – атлетичная и очень агрессивная команда, которая будет играть с повышенной мотивацией. На мотивацию соперников влияет то, что они играют перед глазами потрясающей аудитории, что они всегда сражаются и действуют очень интенсивно, что они заставили нас на протяжении 40 минут в Москве играть очень старательно, чтобы добиться победы. Ожидаю тяжёлой игры. У нас есть проблемы, но самое главное — мы хорошо работаем на тренировках и готовы биться», — цитирует Итудиса сайт клуба.