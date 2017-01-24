Самый результативный игрок в истории сыграет в Матче знаменитостей НБА

Бразильский защитник, который завершил карьеру в 2003 году в возрасте 45 лет, примет участие в Матче знаменитостей НБА 2017 года, сообщает Sportando.Примечательно, что Шмидт ни одного матча не сыграл в НБА. Он провёл всю карьеру в Бразилии и Европе. При этом Оскар стал самым результативным игроком за всю историю баскетбола, набрав за карьеру почти 50 000 очков, обойдя почти на 11 000 очков выступавшего в НБА Карима Абдул-Джаббара, удерживающего пальму первенства по этому показателю в Ассоциации.