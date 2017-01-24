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Самый результативный игрок в истории сыграет в Матче знаменитостей НБА

24 января 2017, вторник. 03:08. Баскетбол
Бразильский защитник Оскар Шмидт, который завершил карьеру в 2003 году в возрасте 45 лет, примет участие в Матче знаменитостей НБА 2017 года, сообщает Sportando.

Примечательно, что Шмидт ни одного матча не сыграл в НБА. Он провёл всю карьеру в Бразилии и Европе. При этом Оскар стал самым результативным игроком за всю историю баскетбола, набрав за карьеру почти 50 000 очков, обойдя почти на 11 000 очков выступавшего в НБА Карима Абдул-Джаббара, удерживающего пальму первенства по этому показателю в Ассоциации.
Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
24 января 2017, вторник
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