«Клипперс» без Пола и Гриффина обыграли «Атланту»

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Филипс-Арене» в Атланте и закончилась со счётом 115:105 в пользу гостей. Отметим, что калифорнийцы играли без своих лидеров Криса Пола и Блэйка Гриффина, однако это не помешало им победить.
Самым результативным в составе команды Дока Риверса стал его сын Остин, набравший 27 очков. Ещё 19 очков в активе Джамала Кроуфорда. За «Атланту» 25 очков набрал Кент Бэйзмор, 21 — Деннис Шрёдер, Дуайт Хорвард оформил дабл-дабл (16 очков, 12 подборов).