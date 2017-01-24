Леброн Джеймс: «Кливленд» не стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Форвард «Кливленд Кавальерс»после очередного поражения в регулярном чемпионате сказал, что в этом сезоне его команде будет трудно вновь завоевать чемпионский титул.«Если говорить о нашем составе, то мы не стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Мы топ-команда. Я просто надеюсь, что наша организация не удовлетворилась чемпионством. Это было трудно сделать. Надеюсь, что мы не удовлетворены.Не могу позволить себе терять время. Следующей зимой мне будет уже 33. У меня нет много времени. Вот о чём я говорю. Когда я почувствую физически и ментально, что уже не готов бороться за чемпионский титул, или почувствую, что не смогу сделать это, то у меня не будет такой проблемы. Но пока это не произошло», – приводит слова Джеймса Akron Beacon Journal.