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175 лет назад
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Уэстбрук стал автором победного броска в матче с «Ютой»
24 января 2017, вторник. 12:28.
Баскетбол
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер»
Расселл Уэстбрук
в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (97:95) реализовал победный бросок со средней дистанции.
Отметим, что Уэстбрук набрал два очка после точного трёхочкового от форварда «Джаз»
Гордона Хэйворда
, который сравнял счёт в матче.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Оклахома-Сити Тандер
Юта Джаз
Гордон Хэйворд
Расселл Уэстбрук
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Новости. Баскетбол
24 января 2017, вторник
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Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
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