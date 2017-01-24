Евгений Пашутин: «Фенербахче» – это мотивация для всех игроков УНИКСа

Главный тренер УНИКСаподелился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с турецким «Фенербахче».«Фенербахче» сейчас набрал хороший ритм, обыграл Панатинаикос с большим счётом, вернулся в строй травмированный Богданович, усилились Бенетом. Все в строю. Ещё при первой игре мы помнили, что команда – участник «Финала четырёх». Именитый тренер Желько Обрадович. На каждой позиции по два игрока высочайшего уровня. «Фенербахче» – это мотивация для всех ребят», – приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.