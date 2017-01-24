Ясикявичюс: встречаемся с ЦСКА не в самый подходящий момент сезона

Главный тренер литовского «Жальгириса»дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с ЦСКА, который состоится 24 января в Каунасе.«Мы встречаемся с ЦСКА не в лучший момент сезона. Они не играли в минувший уик-энд, в то время как для нас это будет третий матч за последние пять дней. Это один момент. Другой состоит в том, что после поражений, которые они потерпели несколько недель назад, их команда повысила своё внимание к игре в защите. Хотя не удивительно, что они больше работают над этой областью, потому что в атаке у них не было никаких проблем в последние два-три года.Это будет тяжёлый матч, но когда мы играем против действующего чемпиона Евролиги, мы не должны испытывать прессинг, нам просто нужно играть со страстью», — приводит слова Ясикявичуса официальный сайт Евролиги.