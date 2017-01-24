Анциферов: «Автодор» рассчитывает увезти из Франции победу

Главный тренер «Автодора»поделился мнением перед матчем Лиги чемпионов ФИБА против «Ле-Мана». Игра состоится 24 января в 22:30 мск.«Волею календаря свой главный и решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов мы проводим в гостях против очень серьёзного противника. Предстоящий матч крайне важен для нас, ведь победа гарантированно позволит пройти дальше и продолжить борьбу за трофей. Да, «Ле-Ман» досрочно обеспечил себе первое место в группе B и лишён турнирной мотивации. В то же время не будем забывать, что французы играют дома, перед своими болельщиками, с желанием реабилитироваться за два кряду поражения в Лиге чемпионов и чемпионате страны. Мы же, напротив, в предыдущем туре разгромили «Умана Рейер». Могло показаться, что игра далась нам очень легко, но итоговая разница в счёте не должна никого вводить в заблуждение. В определённые моменты мы удачно отзащищались и здорово сыграли в нападении, благодаря чему у итальянцев опустились руки. Очень серьёзно настраиваемся на матч с «Ле-Маном» и рассчитываем увезти из Франции победу», — приводит слова тренера официальный сайт «Автодора».