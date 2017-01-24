В. Карасёв: в матче с «Хапоэлем» «Зенит» не будет менять тактику

Главный тренер «Зенита»оценил готовность своего коллектива перед матчем против «Хапоэля» в Еврокубке. Игра состоится 24 января в 21:30 мск.«Очевидно, что нам предстоит непростой матч. Может быть, немного сбил с ритма долгий перелёт из Казахстана, и теперь Израиль — у ребят был только один день отдыха, хотя в матче против «Астаны» команда выглядела хорошо. Поэтому сейчас главная задача — восстановить их физическую форму.В остальном мы будем придерживаться той же тактики, нововведения вряд ли что-то изменят кардинально, поэтому концентрируемся на физическом состоянии. Топ-16 постепенно подходит к концу, и нам предстоят очень сложные матчи: на выезде против «Летувос Ритас», домашняя игра с «Нижним Новгородом», которую мы обязательно должны брать. Да и встреча c «Хапоэлем» обещает быть горячей, мы знаем, как здесь умеют болеть. Но мы всё равно стремимся занять первое место, и у нас неплохие шансы», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».