Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В. Карасёв: в матче с «Хапоэлем» «Зенит» не будет менять тактику

24 января 2017, вторник. 18:57. Баскетбол
Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв оценил готовность своего коллектива перед матчем против «Хапоэля» в Еврокубке. Игра состоится 24 января в 21:30 мск.

«Очевидно, что нам предстоит непростой матч. Может быть, немного сбил с ритма долгий перелёт из Казахстана, и теперь Израиль — у ребят был только один день отдыха, хотя в матче против «Астаны» команда выглядела хорошо. Поэтому сейчас главная задача — восстановить их физическую форму.

В остальном мы будем придерживаться той же тактики, нововведения вряд ли что-то изменят кардинально, поэтому концентрируемся на физическом состоянии. Топ-16 постепенно подходит к концу, и нам предстоят очень сложные матчи: на выезде против «Летувос Ритас», домашняя игра с «Нижним Новгородом», которую мы обязательно должны брать. Да и встреча c «Хапоэлем» обещает быть горячей, мы знаем, как здесь умеют болеть. Но мы всё равно стремимся занять первое место, и у нас неплохие шансы», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит БК Хапоэль Иерусалим Василий Карасёв
Новости. Баскетбол
24 января 2017, вторник
18:57 В. Карасёв: в матче с «Хапоэлем» «Зенит» не будет менять тактику
17:25 Анциферов: «Автодор» рассчитывает увезти из Франции победу
16:41 С. Обрадович: «Фуэнлабрада» — команда с гордостью, её нелегко обыграть на выезде
15:53 Ясикявичюс: встречаемся с ЦСКА не в самый подходящий момент сезона
15:21 Эффектный данк Леброна Джеймса – лучший на прошлой неделе в НБА
15:13 «ВТБ Арена парк» и МСБЛ проведут стритбольный турнир VTB Arena Open
15:04 Берзиньш: сделаю всё, чтобы цели «Локомотива-Кубань» были достигнуты
15:01 Победные попадания Ковингтона и Морриса – в топ-10 недели в НБА
14:59 «Локомотив-Кубань» объявил о подписании Берзиньша
14:41 Смуш Паркер: я и Коби могли стать лучшей связкой защитников в истории «Лейкерс»
14:24 Эмбиид не поможет «Филадельфии» в матчах с «Клипперс» и «Милуоки»
14:15 Передача Айзеи Томаса – лучшая на прошлой неделе в НБА
13:37 Евгений Пашутин: «Фенербахче» – это мотивация для всех игроков УНИКСа
13:21 Миллз: у «Сан-Антонио» остаётся прежний план на игру
13:01 Победный бросок Уэйтерса – лучший момент игрового дня в НБА
13:00 Снайдер: с Уэстбруком очень тяжело справиться
12:28 Уэстбрук стал автором победного броска в матче с «Ютой»
12:20 Споэльстра: Уэйтерс – бесстрашный игрок
12:00 Леброн Джеймс: «Кливленд» не стал лучше по сравнению с прошлым сезоном
11:08 Уэйтерс реализовал победный трёхочковый в матче с «Голден Стэйт»
11:00 Возвращение Блэйка Гриффина ожидается в матче с «Филадельфией»
10:40 Пачулия получил неспортивный фол за удар по лицу Люка Бэббита
10:04 Миллсэп: «Атланта» играла слишком самоуверенно в матче с «Клипперс»
09:50 Дюрант исполнил эффектный данк после передачи Стивена Карри
09:38 Стив Керр будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд
09:08 Уэстбрук догнал Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру
07:31 «Оклахома» обыграла «Юту», в активе Уэстбрука — трипл-дабл и победный бросок
07:11 26 очков Энтони принесли «Нью-Йорку» победу над «Индианой»
06:40 «Нью-Орлеан» обыграл «Кливленд», Джеймс оформил трипл-дабл, у Ирвинга — 49 очков
06:26 «Милуоки» переиграл «Хьюстон», Адетокунбо набрал 31 очко
06:19 33 очка Уэйтерса помогли «Майами» прервать победную серию «Голден Стэйт»
06:08 «Вашингтон» победил «Шарлотт», «Сакраменто» обыграл «Детройт»
06:00 «Клипперс» без Пола и Гриффина обыграли «Атланту»
05:52 «Сан-Антонио» разгромил «Бруклин» — «+26»
03:08 Самый результативный игрок в истории сыграет в Матче знаменитостей НБА
00:57 Итудис: ожидаю тяжёлой игры с «Жальгирисом»
00:52 Теодосич пропустит матч с «Жальгирисом»
00:51 Лин пропустит ещё три-пять недель
00:16 Дерозан пропустит матчи с «Сан-Антонио» и «Мемфисом»
00:07 Гобер: раньше я думал о том, что буду делать, ещё до того, как ловил мяч
23 января 2017, понедельник
23:46 Эмбиид и Леонард признаны лучшими игроками недели в НБА
22:40 «Сан-Антонио» подписал 10-дневный контракт с Джоэлом Энтони
21:30 Ирвинг: фанаты и игроки должны выбирать участников Матча звёзд
20:14 А. Томас: чувствую себя лучшим игроком в мире
19:22 Центровой «Фенербахче» Юдо пропустит матч с УНИКСом
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+