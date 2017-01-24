Пашутин: в концовке УНИКС сыграл с полной энергией и самоотдачей

Главный тренер УНИКСапрокомментировал поражение своей команды в матче против «Фенербахче» в Евролиге (81:86).«Мы совершили 11 потерь в первой половине, соперник прессинговал, разрушил все взаимодействия и заставил нас больше играть индивидуально – отсюда пусть небольшое, но преимущество «Фенербахче» после 20 минут игры. В перерыве мы обратили внимание ребят на большое количество потерь, попросили дорожить мячом и больше играть в командный баскетбол, но в третьей четверти команда продолжила играть так же невнятно, со множеством ошибок в защите при ротации — нам забил из углов Антич.Ребята раскрепостились в нападении, Орландо Джонсон сегодня много забил. Хоть он и не первый номер, но сегодня сыграл, пожалуй, лучше всех на этой позиции, и в концовке у нас получилось показать баскетбол с движением мяча и передачами вовнутрь – именно такой, какой и нужен в Евролиге. В концовке и ребята играли с полной энергией и самоотдачей, и зал завёлся, но так нужно играть все 40 минут. Будем делать выводы», — приводит слова Пашутина «Спорт как есть».