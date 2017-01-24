Лэнгфорд: почему мало бросал? Все хотят, чтобы я пасовал, вот и пасую

Защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал поражение от стамбульского «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги, объяснив небольшое количество бросков в своём исполнении.
«В команде хотят, чтобы я больше играл в пас, так что я больше пасовал сегодня. Почему так мало бросал сегодня? Я повторюсь: все хотят, чтобы я больше пасовал, и я больше пасую» — сказал Лэнгфорд.
Встреча состоялась в Казани и завершилась поражением хозяев со счётом 81:86. Лэнгфорд набрал 11 очков, исполнив 5 бросков с игры (все — трёхочковые).